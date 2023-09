Witold Pyrkosz zmarł 22 kwietnia 2017 roku. Jego odejście poruszyło miliony widzów i fanów talentu aktora, a przede wszystkim najbliższych aktora. W czwartą rocznicę śmierci w rozmowie z "Faktem" Witolda Pyrkosza wspomina żona, Krystyna Pyrkosz. Ich małżeństwo trwało ponad 50 lat. Do dziś wdowa nie może pogodzić się z tą stratą... 4. rocznica śmierci Witolda Pyrkosza. Żona Krystyna: "Nie mogę uwierzyć, że odszedł i nie mogę sobie z tym poradzić" Witold Pyrkosz zmarł w wieku 90 lat cztery lata temu. Jego żona Krystyna do dziś nie pogodziła się z tą śmiercią. Jak mówi w najnowszym wywiadzie, w jej przypadku czas ani trochę nie leczy ran. Bardzo mi męża brakuje. Choć nie ma go ze mną już cztery lata, to ciągle w to nie mogę uwierzyć, że odszedł i nie mogę sobie z tym poradzić. Czas w moim przypadku nie zabliźnia ran. Przecież byliśmy razem ponad 50 lat, całe moje dorosłe życie. On zawsze był ze mną. Wszystko mi go w domu przypomina - mówi w wywiadzie z "Faktem". Krystyna Pyrkosz zaznacza, że jej mąż był wyjątkowym człowiekiem. Przez 50 lat małżeństwa udało im się osiągnąć niesamowitą więź, a ich relacja była wyjątkowo: Przede wszystkim był wspaniałym mężem. Przysiadł się do mnie w Krakowie w kawiarni, gdy miałam 17 lat i tak ze mną już siedział do śmierci. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Witek był miłością mojego życia. Miałam z nim wspaniałe życie. Szliśmy razem ramię w ramię. Byliśmy bardzo udanym małżeństwem - dodaje. W wywiadzie żona Witolda Pyrkosza wspomina także jego pracę na planie "M jak miłość". Jak sama przyznaje, nie śledzi już tego serialu, odkąd jej mąż przestał w nim grać. Zobacz także: Teresa Lipowska o "M jak miłość" i Witoldzie Pyrkoszu. Zdradziła jego...