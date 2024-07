W środę odbyła się premiera kalendarza Dżentelmeni 2015, którego pomysłodawcą jest Olivier Janiak. Na 12 kartach pojawiają się zdjęcia najprzystojniejszych mężczyzn w Polsce, takich jak Robert Lewandowski czy Jakub Wesołowski. Do promocji projektu, który jest połączony z akcją charytatywną, włączyły się również panie, na czele z Alicją Bachledą-Curuś. Zobacz: Bachleda-Curuś zadała szyku na imprezie w Warszawie

Aktorka zachwyciła na premierze świetną figurą, którą podkreśliła skórzanymi spodniami i zwykłym, czarnym sweterkiem. Mimo to i tak nie można było oderwać od niej wzroku, a sama chętnie uwodziła fotoreporterów swoim wdziękiem. Gwiazda pojawiła się na imprezie nie bez powodu, ponieważ nagrała piosenkę na płytę, którą można kupić w zestawie z kalendarzem. Przy okazji zdradziła, jaki mężczyzna według niej zasługuje na takie miano, i jakie powinien posiadać cechy, aby podbić jej serce:

Umiejętność obserwacji i wyczuwania drugiej osoby, dobrej oceny sytuacji. To jest to coś, co odróżnia go od innych i wydaje mi się, że to się chyba wynosi z domu. - wyznała w rozmowie z Dzień Dobry TVN.