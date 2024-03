Fani już od dawna podejrzewali, że Karolinę Gilon łączy coś z uczestnikiem 7. edycji "Love Island". Gdy para w końcu postanowiła się ujawnić, w sieci zawrzało. Wielu internautów chętnie wypowiada się na temat ich relacji i niestety nie zawsze te komentarze są przyjemne. Jednak prowadząca miłosnego show nie daje się sprowokować i jak zawsze ma mistrzowską ripostę.

Fanka chciała dogryźć Karolinie Gilon. Nie udało się

Ruszyła 9. edycja "Love Island", która już w pierwszych odcinkach wzbudziła wiele emocji. Na Wyspie Miłości single będą poszukiwać swoich drugich połówek, z którymi będą starali się stworzyć miłosne relacje. Okazuje się, że miłosny programu Polsatu połączył nie tylko wielu uczestników, ale i pomógł odnaleźć miłość prowadzącej — Karolinie Gilon. Już od jakiegoś czasy fani gwiazdy spekulowali, że ta spotyka się z Mateuszem z 7. edycji. Jednak para długo nie potwierdzała tych plotek, aż w końcu w urodziny uczestnika na Instagramie pojawiły się ich wspólne zdjęcia. Musimy przyznać, że wyglądają na bardzo zakochanych.

Dopiero co Karolina Gilon ogłosiła, że jest w związku, a już pochwaliła się na Instagramie, jaką niespodziankę przygotowała dla ukochanego w dniu jego urodzin. Para wybrała się na dwie noce do Barcelony. Przypominamy, że prezenterka jest w trakcie nagrywania programu "Love Island" więc musiało to być dla niej nie lada wyzwaniem, ale czego się nie robi dla miłości. Pod wspólnym zdjęciem pary wiele osób im kibicuje, w tym byli uczestnicy randkowego show. Jednak wśród komentujących pojawiły się również te mniej przyjemne komentarze, ale prezenterka nie daje się sprowokować.

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński

Nie jest tajemnicą, że Mateusz w 7. edycji show się nie ograniczał. Najpierw stworzył relację z Alicją, z którą trafił do kryjówki, gdzie oboje potem przyznali, że doszło pomiędzy nimi do czegoś więcej niż tylko pocałunków, a następnie budował relację z Sandrą, z którą doszedł do finału. Fani nie mogą mu tego zapomnieć i jedna z internautek postanowiła wyrazić swoje zdanie pod zdjęciem pary.

Za nic w życiu nie mogłabym być z facetem, który zaliczył tyle dziewczyn. Współczuję — napisała jedna z internautek.

No i na szczęście nie musisz — odpowiedziała Karolina Gilon.

Tak, na szczęście nie muszę i nigdy nie będę — zakończyła internautka.

A wy trzymacie kciuki za Karolinę Gilon i Mateusza Świerczyńskiego?

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński Instagram @karolinagilonofficial