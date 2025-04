Anna, jedna z uczestniczek programu „Sanatorium miłości”, zdecydowała się w dość kontrowersyjny sposób odrzucić zaloty Edmunda. Jak wyznała, jej decyzja była wynikiem ogromnego napięcia i skrajnego wyczerpania emocjonalnego. Kobieta podkreśliła, że była zmuszona do postawienia wyraźnej granicy, ponieważ zachowanie Ediego przerastało jej możliwości wytrzymania presji. Teraz Anna z „Sanatorium miłości” zdradziła, czego nie pokazano w programie!

Anna z „Sanatorium miłości” przed cała grupą zdecydowała się otwarcie odrzucić zaloty Edmunda. Zrobiła to w naprawdę mocny sposób, a nawet padły słowa, że nie może już patrzeć na Ediego. To zachowanie Anny spotkało się z ostrą krytyką ze strony internautów, którzy sugerują, że powinna to powiedzieć w delikatniejszej formie i najlepiej na osobności

Teraz Anna zdradziła, że Edmund poza kamerami był nadmiernie natarczywy i sprawiał, że czuła się niekomfortowo. Co więcej, bez jej zgody rozpowiadał innym uczestnikom, że są parą i planują ślub. Te działania doprowadziły Annę do skrajnego wybuchu emocji na oczach widzów.

Nie chcę być z takim mężczyzną. Poznałam go bliżej, przebywałam z nim. Rozmawiałam dużo także poza kamerami i wiem, co to jest za człowiek. Ja nie chcę z nim być. Doszło do takiego momentu, że ja byłam skrajnie wykończona nerwowo przez niego. Uzgodniłam to z reżyserem programu, że po prostu muszę mu publicznie powiedzieć i powiedzieć to dosadnie. To były moje emocje i to były emocje prawdziwe, nie grane, nie pod publikę

powiedziała Anna z 'Sanatorium miłości' w rozmowie z Plejadą