Alicja Bachleda-Curuś na trybunach Gortat Camp

Alicja Bachleda-Curuś i Marcin Gortat są parą. To już oficjalne! Aktorka i koszykarz coraz chętniej pokazują się razem, co oznacza, że ich związek stał się poważny. Obecnie para przebywa w Polsce. W Dąbrowie Górniczej odbywa się Gortat Camp organizowany przez Marcina Gortata. W czasie rozgrywek, gwiazdor koszykówki mógł liczyć na na wsparcie swojej ukochanej. Alicja Bachleda-Curuś została sfotografowana na trybunach. Aktorka wykazywała żywe zainteresowanie tym, co dzieje się na boisku. Fotoreporterom udało się również uchwycić czułe spojrzenia gwiazdy, kierowane w stronę..... ;) Ależ to urocze!

