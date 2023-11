Od czasu ogłoszenia kolejnego związku, życie uczuciowe Marcina Hakiela budzi jeszcze większe zainteresowanie, niż poprzednio. W przeciwieństwie do minionej relacji, tą tancerz dumnie chwali się w sieci. Ostatnio nawet zabrał ukochaną na medialne wydarzenie.

Reklama

Marcin Hakiel z partnerką na premierze

W ostatnich miesiącach Marcin Hakiel nie znika z pierwszych stron gazet, a jego nazwisko króluje w nagłówkach chyba wszystkich tabloidów. Ogłoszenie rozstania z Dominiką, a chwilę później obwieszczenie nowego związku z inną kobietą... również o imieniu Dominika, wywołało spore poruszenie. Swoją poprzednią partnerkę tancerz skrzętnie ukrywał przed mediami, ale tym razem na każdym kroku chwali się ukochaną.

Marcin Hakiel z partnerką Instagram@marcinhakiel

Zobacz także: Pierwszy kryzys u Marcina Hakiela i jego nowej partnerki? Dominika nie była zachwycona

Para chętnie wrzuca do sieci wspólne zdjęcia, a niedawno nawet pojawiły się domysły, czy aby Marcin Hakiel nie wziął ślubu z nową partnerką. Fani szybko uzyskali komentarz w tej sprawie. Teraz natomiast tancerz postanowił zabrać Dominikę na oficjalną premierę filmu "Horror Story". Ledwie co znaleźli się w środku, a fotoreporterzy już ich otoczyli, próbując zrobić im jak najwięcej zdjęć.

Już na pierwszy rzut oka widać, że Dominika nie najlepiej czuła się w błysku fleszy. Chociaż posłała kilka uśmiechów w stronę obiektywu, znacznie częściej próbowała zasłonić twarz dłonią. Momentami nawet na jej wyraźnie było widać u niej zmieszanie i niezadowolenie. By wesprzeć jakoś ukochaną, Marcin Hakiel przez cały czas trwał blisko jej boku, zapewniając jej bezpieczeństwo.

Marcin Hakiel z partnerką Pawel Wodzynski/East News

Zobacz także: Marcin Hakiel święta spędzi z Katarzyną Cichopek? Tancerz zdradził swoje plany

Co jeszcze zwróciło naszą uwagę, to stylizacje pary, bo wybrali na tę okoliczność dość luźne stroje. Marcin pojawił się w czarnym swetrze z długim rękawem, luźnych spodniach i pantoflach, a Dominika - w czarnym golfie, marynarce o tym samym kolorze i jeansowych spodniach, które miejscami były wykonane z prześwitującej koronki. Do tego dobrała klasyczne, czarne szpilki.

Reklama

Jak oceniacie stylizacje Marcina i Dominiki?

Marcin Hakiel z partnerką Pawel Wodzynski/East News

Marcin Hakiel z partnerką Pawel Wodzynski/East News