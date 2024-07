Alicja Bachleda Curuś ma konto na Instagramie! To mógłby być jeden z najpopularniejszych profili, jednak do tej pory... nikt nie wiedział o jego istnieniu. Zajrzeliśmy do środka i okazało się, że można tam podejrzeć, jak wygląda prywatne życie aktorki!

Alicja Bachleda Curuś na Instagramie

Jak aktorka spędza wolny czas? Gdzie jeździ na wakacje? Co jada na obiad? Teraz już wszystko jasne! Alicja Bachleda Curuś prawie codziennie publikuje nowe zdjęcia. Nas najbardziej urzekło to, na którym gwiazda przytula ogromnego pluszowego krokodyla, ubrana w zieloną sukienkę.

Selfie prosto z gór w kolorowej chuście na głowie również ma swój urok! Zobaczcie sami :)

Tymczasem Bachleda Curuś czeka na premierę filmu "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”, gdzie gra jedną z głównych ról. Obraz trafi do kin już 29 stycznia 2016 roku.

