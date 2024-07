Piękna aktorka, Alicja Bachleda-Curuś, zagrała w nowym polskim filmie "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Premiera już w styczniu. Aktorka rzadko bywała ostatnio w kraju i raczej nie grywała w rodzimych produkcjach, dlatego dla jej fanów to ogromna radość. Podczas spotkania z okazji zakończenia zdjęć do nowego filmu zdradziła nam czego prywatnie się dowiedziała się o płci brzydkiej:

Ja nic nie wiem o mężczyznach i niczego nie chce wiedzieć. Chcę się uczyć przy każdym kolejnym doświadczeniu, chce się dowiadywać czegoś nowego. Nie ma takiej kalki, którą można przełożyć z jednego mężczyznę na drugiego. Oni się rządzą swoimi prawami i trzeba to po prostu poznać.

Alicja Bachleda-Curuś o ideale partnera

Do tej pory Alicja nie miała raczej szczęścia do mężczyzn. Kiedy związała się z hollywoodzkim przystojniakiem - Colinem Farellem, wszyscy myśleli, że to miłość na zawsze. Niestety, doszło do rozstania, które podobno Bachleda-Curuś przeżywa do dziś, a spotkania z byłym partnerem w sprawie ich dziecka, Henry'ego są dla niej bardzo trudne. W rozmowie z Party.pl przyznała, że swoje uczucia wolałaby lokować w Europejczykach.

Ja wybierałam dotychczas Europejczyków i Polaków, więc oscyluję gdzieś wokół naszej kultury, naszych zachowań, naszej mentalności. Dżentelmen europejski, polski już mało spotykany na Zachodzie jednak mi imponuje.

