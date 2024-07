Aleksandra Szwed w styczniu 2016 roku została szczęśliwą mamą synka, Borysa. Aktorka rzadko opowiada o nim w wywiadach. Dla nas zrobiła wyjątek. Gwiazda "Barw szczęścia" przyznała, że Borysek ma ogromny apetyt. Dlatego też dba o to, żeby jego dieta była urozmaicona.

OIa w rozmowie z Party.pl przyznała, że stara się sama gotować posiłki, bo wtedy wie, co je jej syn. Jak mówi, Borys ma spory apetyt i je wszystko, co mu poda:

Powinniśmy dbać o to, co sami jemy i co dajemy swoim dzieciom. Ja jestem zwolennikiem, żeby samemu gotować, bo ja wiem, co w tym mam. Moje dziecko może pochwalić się dobrym apetytem, więc nie mam problemów żeby zachęcać go do jedzenia. Jest w stanie pochłonąć absolutnie wszystko. Póki co - ja się z tego cieszę.