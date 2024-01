Już niedługo Sandra Kubicka i Baron powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Ostatnio celebrytka zdradziła, że nie będzie pokazywać twarzy synka w sieci, a teraz pokazała jeden z powodów, który przyczynił się do takiej decyzji.

Gdy w święta okazało się, że Sandra Kubicka spodziewa się dziecka, jej instagramowy profil zalała lawina gratulacji. Nie było bowiem tajemnicą, że ta marzy o byciu mamą, a starania o potomstwo były dla niej bardzo trudne ze względu na problemy zdrowotne. W końcu jednak jej marzenie się spełnia, o czym głośno i chętnie opowiada.

Niedawno nawet dowiedzieliśmy się, że Sandra Kubicka i Baron podjęli ważną decyzję ws. dziecka, dotyczącą upubliczniania wizerunku. Oboje są w tym temacie zgodni i raczej wygląda na to, że nie zmienią zdania. Teraz z kolei modelka pokazała, co m.in. przyczyniło się do tego, że nie chce pokazywać twarzy synka.

Udostępniła na Instagramie film, obrazujący, jak przy pomocy sztucznej inteligencji, posiadając zaledwie zdjęcie i próbkę głosu dziecka, oszuści mogą wykorzystać jego wizerunek. W ten sposób może dochodzić m.in. do wyłudzeń.

Filmik podzielił internautów. W komentarzach pojawiło się wiele słów poparcia, ale też mnóstwo negatywnych opinii. Niektórzy zarzucili Sandrze, że sama upubliczniała wizerunek dzieci znajomych.

Ale ty przecież wstawiałaś zdjęcia córki przyjaciółki niejednokrotnie? Relacje, filmiki.. Nagle to rzecz do przemyślenia? Gdzie konsekwencja?

Ciekawe, jak szybko Ty sprzedasz wizerunek swojego dziecka. W pierwszej godzinie? Trochę to się gryzie z tym, co robisz, bo sama wrzucasz tu foty dzieci swoich przyjaciół

Na ten ostatni wpis Sandra, wyraźnie wzburzona, postanowiła odpowiedzieć.