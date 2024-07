Kolory najnowszej kolekcji Calzedonia oscylują między wiosennymi tonami pasteli przez wyszukane odcienie migdała, kości słoniowej, miodowej żółci aż do delikatnych brązów. Refleksy słońca i morskiego błękitu stanowią chromatyczną grę pomiędzy krojem, a barwą. A zdjęcia są pełne tajemnicy i intymnych momentów- niezwykle zmysłowe i romantyczne.

Twarzą wiosenno-letniej linii została piękna modelka Alejandra Alonso. Absolutnym „must have” gwiazdy jeśli chodzi o garderobę, są legginsy, które nosi przede wszystkim ze względu na wygodę, uwzględniając jednak najnowsze modowe trendy. Uwielbia nosić je z niebotycznymi szpilkami! To jest właśnie to, co najbardziej podoba jej się w najnowszej kolekcji marki Calzedonia.

Alejandra Alonso wygląda jakby nigdy nie zamierzała zdejmować swoich Joggers’ów - najbardziej miękkich i najbardziej „sportowych” legginsów wykonanych z miękkiej i niezwykle wygodnej bawełny.

Alejandra zdradziła również, co zawsze można znaleźć w jej torebce! Trzy rzeczy, bez których nigdzie się nie rusza to telefon, kosmetyki do makijażu i przekąska!