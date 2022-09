Małgorzata Rozenek w programie Kuby Wojewódzkiego: "Uczciłam nową twarzą"

Na najnowszym zdjęciu na Instagramie możemy podziwiać perfekcyjnie gładkie nogi Małgorzaty Rozenek-Majdan. Ale uwagę zwracają nie tylko one... O tym, że Małgorzata Rozenek-Majdan jest perfekcyjna w każdym calu byliśmy przekonani już od dawna ;) A co z Radosławem? Musi równać do żony! Na najnowszej fotce, którą celebrycka para wrzuciła na instagramowy profil, widzimy Majdanów wracających z ostatnich wojaży - m.in. plażowej sesji zdjęciowej Małgorzaty. Na centralnym planie zdjęcia z samochodu możemy podziwiać piękne i długie nogi gwiazdy . Zresztą zobaczcie sami: #themajdans #have #landed 🛩🛬 #welcome #back 😘😘😘 Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek) 31 Lip, 2017 o 10:35 PDT Obserwatorzy profilu Małgorzaty zwrócili uwagę nie tylko na nie. Przypatrzcie się uważnie, co jeszcze ściąga wzrok na tym zdjęciu. Czy nie uważacie, że Radosław ma równie gładkie nogi, co żona? :) Zobacz też: Nowe zdjęcie Małgorzaty Rozenek wzbudziło emocje! Półnagi Majdan, bałagan i... "Ciąża? Brzuszek zaokrąglony..." Radek Majdan , jeszcze jako piłkarz, znany był z tego, że przykłada dużą wagę do swojego wyglądu. Przy perfekcyjnej Małgosi pewnie musi się starać jeszcze bardziej ;) Jak myślicie, faceci z gładkimi i pozbawionymi włosów nogami są bardziej sexy? Małgorzata Rozenek-Majdan wrzucała ostatnio zdjęcia z plażowej sesji: Wy dzisiaj też cały dzień na plaży? 😃🐟🏖 #readysteady #summer #sunfun #photoshoot Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek) 30 Lip, 2017 o 10:22 PDT Radosław towarzyszył małżonce w wyjeździe: #wakeywakey #friday #almost #weekend 👏🏻👏🏻👏🏻#workingweekend Kochani, jakie macie plany na sobotę i...