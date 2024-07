Pandemia mocno zmieniła nasze zwyczaje. Praca zdalna i obowiązek noszenia maski sprawiły, że wiele z nas zrezygnowało z makijażu. Więcej uwagi zaczęłyśmy poświęcać za to codziennej pielęgnacji. Teraz, gdy zdejmujemy już maski i wracamy do biur „natural look” wciąż jest w modzie.

I bardzo dobrze, bo stawiając na odpowiednią pielęgnację, nie musimy ukrywać się za mocnym makijażem. Po fluidy, pudry, róże i cienie sięgamy nie z konieczności, a dla przyjemności. Promienna skóra broni się sama! Tylko jak ją osiągnąć?

Małe rzeczy mają wielkie znaczenie

Wybierz kosmetyki, które zaspokajają wszystkie najważniejsze potrzeby skóry, dając natychmiastowy efekt nawilżenia, dotlenienia oraz rozświetlenia. Takie jak te z nowej linii Pure Trends Healthy Look od marki Tołpa. W ich składzie znajdziesz aż 90% składników naturalnych.

To jedyna polska marka, która tworzy swoje kosmetyki na bazie ekstraktu z torfu oraz borowiny. Torf tołpa®, czyli multiroślinny antyoksydant upiększa skórę. Fermentowany ekstrakt z maliny z Prowansji działa odżywczo, a ekstrakt z kwiatów dzikiej róży dba o naturalny blask. Nie bez znaczenia jest też odnawiający kwas fitowy oraz chroniący przed starzeniem olej macadamia.

Tołpa doskonale wie, że małe rzeczy mają wielkie znaczenie. Nie tylko dla naszej skóry, ale także dla środowiska. W ramach Zielonej Polityki pracuje m.in. nad ograniczeniem śladu węglowego. Dlatego właśnie nowa linia marki zyskała opakowania, które mogą być poddawane recyklingowi. Dodatkowo rozmiary kartoników opracowano tak, aby tylko zmieścić produkt, a nie wozić powietrze. Marka ułatwia też segregację zużytych opakowań i zachęca do nadawania im drugiego życia, czyli do tzw. upcyclingu. Popiera etyczne działania, od pozyskiwania surowców aż po produkcję. Co ważne, żaden z produktów nie jest testowany na zwierzętach.

Są jak bomba energetyczna dla skóry

Czas poznać nową linię Pure Trends Healthy Look! Koniecznie wypróbuj piankę do mycia twarzy z maliną i dziką różą, które natychmiast upiększają skórę. Dzięki zawartości kwasu fitowego, produkt oczyszcza i odnawia cerę. To jednak nie koniec jego właściwości, bo reguluje wydzielanie sebum i pigmentację, widocznie poprawia napięcie oraz koloryt, a także pielęgnuje i zapobiega zaczerwienieniom. Nadaje się do każdego rodzaju skóry.

Równie skuteczny jest żel do mycia twarzy. Delikatnie odnawia dzięki zawartości enzymu: bromelainy. Usuwa najdrobniejsze zanieczyszczenia i makijaż z zachowaniem naturalnej równowagi skóry. Efekt? Wygląda zdrowo i atrakcyjnie. Jest idealnie oczyszczona, odświeżona i nawilżona.

Multi Serum – korektor rozjaśniający zapewnia z kolei efekt natychmiastowego rozjaśnienia, wyrównuje koloryt i strukturę skóry. Natychmiast rozświetla matową, zmęczoną cerę i szybko się wchłania. Zawarte w kosmetyku kwas fitowy i olej macadamia działają jak bomba energetyczna i chronią przed działaniem wolnych rodników, które osłabiają jej blask.

Nie można też zapomnieć o kremie upiększającym na dzień. Nawilża i nadaje skórze zdrowy koloryt oraz naturalny blask. Dwa rodzaje rozświetlających drobinek sprawiają, że idealnie nadaje się do wszystkich odcieni cery. Można go stosować na twarz, pod oczy, a także na dekolt.

Wszystkie produkty z serii są dostępne w sieci drogerii Rossmann. Do 31 maja kupimy je z rabatem od 20%.

Więcej informacji, o tym co możesz zrobić dla środowiska znajdziesz na stronie internetowej marki: www.tolpa.pl/zielona-polityka.

Materiał powstał z udziałem marki Tołpa