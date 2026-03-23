Agustin Egurrola pokazał dzieci w kadrze z wakacji na Bahamach i tym razem nie chodziło o kolejny zawodowy projekt ani telewizyjne emocje. Na fotografii widać jego najbliższych: żonę Dianę, syna Oscara oraz córkę Carmen. Wpis szybko zwrócił uwagę, bo to rzadki moment, gdy tancerz i choreograf odsłania prywatną stronę i pokazuje rodzinę w pełnym składzie podczas wyjazdu.

17-letnia Carmen na pierwszym planie, a fani nie kryją zaskoczenia

Największe poruszenie wywołała Carmen. Córka Agustina Egurroli ma 17 lat i, jak podkreślają internauci, wygląda dojrzale i przyciąga spojrzenia. Nastolatka, która w tym roku będzie świętować 18. urodziny, wyrosła na prawdziwą piękność. Niewiele jednak o niej wiadomo. Sama Carmen stroni raczej od mediów społecznościowych, a jej tata niewiele o niej mówi.

Tymczasem sam Agustin, w swoim wpisie, skupił się raczej nie na bliskich, a na atrakcjach, jakie spotkały ich podczas urlopu.

Naprawdę, słowo honoru, nie wiedziałem, że największą atrakcją turystyczną na Bahamach, jest pływanie ze świnkami, nie serfing, nie skutery, nie nurkowanie tylko te prosiaki !!!Na zdjęciu nasza ulubienica, nie odstępowała nas nawet na krok.Nie mamy wyjścia trzeba ją zabrać do Polski, ale gdzie z nią pływać, przecież na basen jej nie zabiorę

Życie prywatne Agustina Egurroli

Agustin Egurrola jest związany z Dianą Egurrola. Para wzięła ślub w 2020 roku, a informacja o tym przez pewien czas pozostawała poza medialnym obiegiem i wypłynęła dopiero na początku 2021 roku. Niedługo później, w marcu 2021 roku, na świat przyszedł ich syn Oscar.

Poza chłopcem, tancerz ma jeszcze córkę z poprzedniego związku. Agustin Egurrola był związany z Niną Tyrką od około 2007 do 2015 roku. Poznali się na castingu do 5. edycji programu „Taniec z gwiazdami”, a w 2008 roku doczekali się córki.

Być może pozytywny odbiór wśród internautów zachęci choreografa do tego, by częściej dzielić się kadrami z bliskimi.

