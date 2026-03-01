Agustin Egurrola wzruszony przed kamerą. Padły osobiste słowa

Przerwa Agustina Egurroli od „Mam talent!” trwała sześć lat. Po wielkim powrocie w jury zobaczymy aż cztery osoby: Julię Wieniawę, Agnieszkę Chylińską, Marcina Prokopa oraz wspomnianego już Egurrolę. Choreograf w wywiadzie dla naszej reporterki przyznał, że powrót na fotel jurora wywołał w nim wielkie emocje. Warto przypomnieć, że nową rolę otrzymała Paulina Krupińska. Prezenterka poprowadzi show razem z Janem Pirowskim.

Agustin Egurrola wzruszony powrotem do „Mam talent!”

W rozmowie z naszą reporterką Agustin Egurrola nie ukrywał, że powrót na fotel jurora po sześciu latach to dla niego wielka sprawa i spora dawka emocji. Przyznał, że wróciły do niego wzruszające wspomnienia.

Wróciły wszystkie wspomnienia. Wracam do „Mam talent!” przyznał Egurrola.

W dalszej części wywiadu słynny choreograf stwierdził, że podoba mu się nowa formuła z czterema jurorami. Bardzo pozytywnie przeżył ponowne spotkanie z Agnieszką Chylińską. Dodał, że Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop, którego wcześniej znał jako prowadzącego show – zrobili na nim wrażenie.

Ogromne wzruszenie. Bardzo się cieszyłem, bo przede wszystkim spotkanie z ludźmi, z którymi przez wiele lat pracowałem. Spotkałem się z Agnieszką, z którą byliśmy w „Mam talent!” wiele lat. No i spotkanie z Marcinem, który wcześniej był prowadzącym, a teraz jest w nowej roli. To było dla mnie nowe doświadczenie. No i Julia, która też zachwyciła taką swoją rezolutnością, swoją taką radością, że jest w programie wyjaśnił poruszony.

Warto przypomnieć, że w wywiadzie dla nas Agustin Egurrola powiedział, co naprawdę sądzi o Julii Wieniawie. Wcześniej nie miał okazji poznać lepiej aktorki. Po raz pierwszy spotkał ją na planie „Mam talent!”.

Agustin Egurrola wraca do „Mam talent!” po sześciu latach. Jest zachwycony castingiem

Agustin Egurrola stwierdził, że jest bardzo zadowolony z castingu i podkreślił, że programie pojawi się mnóstwo utalentowanych osób. Dodał, że większe grono jurorów pomaga w dokładniejszym i uważniejszym ocenianiu uczestników „Mam talent!”. Przyznał, że mógł liczyć na pomoc Julii Wieniawy, która rozpoznawała wśród kandydatów osoby aktywnie działające w mediach społecznościowych.

