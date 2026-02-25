Agustin Egurrola to jeden z najbardziej znanych tancerzy i choreografów pochodzenia kubańskiego, który zdobył popularność m.in. jako juror w telewizyjnych programach tanecznych i talent‑show, takich jak "You Can Dance - Po prostu tańcz!" czy "Mam Talent". Kubański tancerz jest szczęśliwym mężem Diany oraz ojcem dwójki dzieci, nastoletniej Carmen i 5-letniego Oscara. Przed naszą kamerą zdobył się na szczere wyznanie o tym, jakim jest tatą i partnerem. Padły piękne słowa.

Agustin Egurrola wyznał prawdę o tym, jakim jest tatą

Agustin Egurrola, znany juror programu "Mam Talent", pojawił się na wiosennej ramówce TVN. Egurrola jest szczęśliwym tatą córki Carmen oraz syna Oscara. Jak się okazuje, kubański tancerz dokłada wszelkich starań, by być jak najlepszym ojcem dla swoich pociech. W rozmowie z naszą dziennikarką wyjawił, jakim jest ojcem dla dwójki swoich dzieci.

Staram się być jak najlepszym, staram się spędzać z nimi jak najwięcej czasu i pokazywać im, że mogą na mnie polegać, chciałbym żeby czuli, że zawsze jestem z nimi wyznał Augustin.

Agustin Egurrola zdradził receptę na udany związek

W 2020 roku Agustin Egurrola poślubił swoją ukochaną partnerkę Dianę. Rok później na świat przyszedł ich syn Oscar. Jego córka Carmen jest owocem wcześniejszego związku tancerza z Niną Tyrką.

Od sześciu lat Agustin jest szczerze szczęśliwy i spełnia się zarówno w roli ojca, jak i męża. W dalszej rozmowie z Party.pl zdradził przed naszymi kamerami swoją receptę na miłość. Tancerz wprost powiedział, co jego zdaniem jest kluczem do udanego związku.

Każdy musi znaleźć swoją receptę, nie można na siłę moim zdaniem szukać miłości, trzeba być spokojnym, ta miłość przyjdzie, do mnie przyszła i jestem bardzo szczęśliwy i czuję, że warto wstawać każdego dnia wyznał.

Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze opowiedział Agustin Egurrola w rozmowie dla Party.pl, koniecznie obejrzyjcie nasze wideo.

Zobacz również: