Agustin Egurrola po długiej przerwie wrócił do "Mam Talent". W rozmowie z naszą reporterką nie tylko poruszył tematy prywatne, ale też nawiązał do pozostałych jurorów kultowego show TVN. Takiej reakcji na pytanie o Julię Wieniawę nikt się nie spodziewał.

Agustin Egurrola komentuje pracę z Julią Wieniawą

Agustin Egurrola to jeden z najsłynniejszych tancerzy w Polsce, który przez lata związany był z "Mam Talent". Po dłuższej absencji artysta powrócił do show, gdzie w najnowszej, 17. edycji , zasiadł w jury wraz z Agnieszką Chylińską, Julią Wieniawą i Marcinem Prokopem. Premierowy odcinek "Mam Talent" z Egurrolą podzielił widzów. Teraz w rozmowie z naszą reporterką tancerz zabrał głos w spawie programu.

W rozmowie z reporterką Party.pl Agustin Egurrola zdradził, jakie były jego pierwsze odczucia, gdy rozpoczął pracę z Julią Wieniawą w programie "Mam Talent".

To była dla mnie wielka niewiadoma, bo naprawdę nie wiedziałem czego się spodziewać, a okazało się, że świetnie się uzupełniamy wyznał tancerz.

Agustin Egurrola zdradził, co Julia Wieniawa wniosła do "Mam Talent". Szczere wyznanie

W dalszej rozmowie Agustin Egurrola opowiedział nieco więcej o pracy z Julia Wieniawa w programie "Mam Talen"”. Jak się okazało, najmłodsza jurorka wniosła do show powiew świeżości.

Ze względu na fakt, że wielu uczestników prowadzi swoje media społecznościowe, gdzie dzielą się z widzami swoimi talentami i umiejętnościami, to właśnie Julia Wieniawa często była jedyną osobą w jury, która śledziła ich poczynania w sieci. Agustin Egurrola przyznał, że bardzo mu się to spodobało i często przekładało się to na bardziej przemyślane decyzje względem uczestników.

Często wchodziły osoby, których w ogóle nie znaliśmy, a ona mówi 'cześć, oglądam cię na TikToku', albo obserwuje cię w social mediach i dzięki temu te nasze oceny były bardziej merytoryczne wyznał przed naszymi kamerami.

Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze opowiedział Agustin Egurrola w rozmowie dla Party.pl, obejrzyjcie całe wideo!

