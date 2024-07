"WszystkoGra" to musical, który trafi do kin 12 lutego 2016 roku - jako idealna propozycja na walentynki. Na ekranie pojawią się zarówno tak duże nazwiska jak Kinga Preis czy Krzysztof Stroiński, jak i młode talenty: Eliza Rycembel czy Karolina Czarnecka. Co ciekawe, choreografią filmu zajął się Agustin Egurrola, który w rozmowie z Party.pl zdradził która scena taneczna sprawiła mu najwięcej trudności:

Była taka duża scena taneczna, gdzie trzeba było pokazać jak tańczą pilkarze. Jak to ułożyć żeby nie stracić siły tych mężczyzn, żeby pokazać charakter dyscypliny? Dwudziestu tańczących mężczyzn na boisku - jak to zrobić żeby to nie było tandetne? To były zadania, z którymi musieliśmy się zmierzyć.

Choreograf przyznaje jednak, że efekty pracy aktorów i tancerzy są niesamowite i jest przekonany, że musical okaże się hitem.

