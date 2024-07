1 z 5

Pierwsze wspólne zdjęcia Agustina Egurroli i Pauliny Kubickiej znanej z "You Can Dance".

Agustin Egurrola i Paulina Kubicka zostali niedawno przyłapani na wspólnych zakupach w Warszawie. Informacja o tym, że tancerz związał się z uczestniczką "You Can Dance" pojawiła się kilka dni temu i wzbudziła ogromne zainteresowanie. W końcu całkiem niedawno gwiazdor rozstał się z matką swojej córeczki, Niną Tyrką. Para jednak pozostaje w przyjaźni. Teraz Agustin Egurrola podobno znowu jest zakochany, a młodsza o 20 lat partnerka ponoć zawróciła mu w głowie już w czasie trwania programu TVN. Zdjęcia zrobione im podczas zakupów, a następnie fakt, że razem weszli do jednego mieszkania potwierdzają, że między tym dwojgiem może być coś więcej. Zobaczcie sami!

