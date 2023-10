Marcin Hakiel opublikował pierwsze zdjęcie z nową partnerką na Instagramie

Marcin Hakiel po głośnym, medialnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek, układa sobie życie na nowo i to przy boku tajemniczej blondynki. Choć znany tancerz dla o prywatność swojej nowej partnerki i pilnuje, by na żadnym zdjęciu nie było widać jej twarzy, coraz śmielej publikuje w mediach społecznościowych kadry z ich wspólnego życia. Jak się okazuje, para uwielbia aktywnie spędzać czas, a jedno ze zdjęć zrobiło na nas szczególne wrażenie. Kiedy były mąż pokazał, jak ćwiczy ze swoją wybranką na siłowni, okazało się, że partnerka Marcina Hakiela ma ciało, którego niejedna mogłaby pozazdrościć. Co za figura! Marcin Hakiel pokazał kolejne zdjęcia z partnerką Po tym jak Katarzyna Cichopek potwierdziła związek z Maciejem Kurzajewskim , Marcin Hakiel również coraz śmielej zaczął pokazywać w mediach społecznościowych nową partnerkę. Wygląda na to, że znany tancerz odnalazł własne szczęście, a para już wybrała się na kilka wspólnych wyjazdów. Jak się okazuje, partnerka Marcina Hakiela uwielbia aktywnie spędzać czas i nie stroni od ćwiczeń. Tancerz właśnie pochwalił się kolejnym zdjęciem ze swoją ukochaną i to ze wspólnego treningu! Zobacz także: Katarzyna Cichopek wróciła do "Pytania na śniadanie". Tym razem nie towarzyszył jej Maciej Kurzajewski! Jak widać, partnerka Marcina Hakiela może pochwalić się piękną, smukłą, sportową sylwetką. Tajemnicza blondynka ma również tatuaże! Zobacz także: Wiadomo, kiedy Katarzyna Cichopek powiedziała Marcinowi Hakielowi o romansie z Kurzajewskim! To jednak nie koniec uroczych zdjęć z życia tej dwójki. Marcin Hakiel pochwalił się również wspólnym spacerem z ukochaną, a zdjęcie podpisał wymownym hashtagiem "równowaga", który zapewne odnosi się nie tylko do tego, co widzimy na fotografii.