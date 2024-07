Agnieszka Włodarczyk w rozmowie z Party.pl skomentowała plany polityków dotyczące zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Aktorka podobnie jak wiele innych gwiazd nie ukrywa swojego oburzenia i głośno przyznaje, że jest przeciwna wywołującej ogromne kontrowersje ustawie, według której w Polsce obowiązywałby całkowity zakaz aborcji. Ustawa przewiduje zakaz usuwania ciąży pod groźbą kary więzienia. Jak skomentowała to Agnieszka Włodarczyk?

Jak można zmusić dziewczyny, często młode dziewczyny, do tego żeby urodziły dziecko z gwałtu. Nawet jeżeli tak będzie, to państwo oczywiście umyje rączki a dziewczyna zostanie z traumą psychiczną, fizyczną i zostanie z dzieckiem, które będzie jej całe życie przypominało o tym, że została zgwałcona. To mi się nie mieści w głowie.