Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś mają powody do smutku. Niestety, po kilku miesiącach federacja IUTA bardzo dotkliwie ukarała męża aktorki, u którego wykryto niedozwolone substancje. Federacja była bezlitosna dla Polaka i podjęła decyzję ws. jego rekordu świata na dystansie 10-krotnego Iron Mana z Rio de Janeiro.

Robert Karaś ukarany za niedozwolone substancje

Latem ubiegłego roku w mediach wybuchła prawdziwa burza wokół męża Agnieszki Włodarczyk. Kilka miesięcy po tym, jak Robert Karaś ustanowił rekord świata w w 10-krotnym Ironmanie na zawodach w Brazylii, okazało się, że testy wykryły u niego niedozwolone substancje. Internauci ostro krytykowali sportowca, ale Agnieszka Włodarczyk stanęła w obronie partnera i opublikowała wówczas stanowczy wpis. Teraz federacja IUTA ogłosiła, że wykreśliła rekord Roberta Karasia z tabeli z rekordami. To jednak nie koniec!

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś Instagram/@agnieszkawlodarczykofficial

Okazuje się, że światowa federacja nie tylko usunęła rekord Karasia z tablicy rekordów, ale również wykluczyła go z rywalizacji aż do 29 maja 2025 roku! Jest jednak jedno ale- okazuje się bowiem, że mąż Agnieszki Włodarczyk został wykluczony tylko z niektórych zawodów dlatego już niedługo weźmie udział w wyścigu na dystansie 5- krotnego Iron Mana. Zawody odbędą się już 22 lutego. Robert Karaś za pośrednictwem mediów społecznościowych zdradził, że szykuje się do zawodów.

Zakończyłem przygotowania do pierwszego wyścigu w tym sezonie. Czuję się jednym z najbardziej wytrzymałych ludzi na świecie. czytamy w ostatnim poście opublikowanym na Instagramie.

