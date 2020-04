Ciężarna Małgorzata Rozenek ostro o zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej! Pokazuje środkowy palec! "Trzeba głośno powiedzieć nie"

Małgorzata Rozenek zabrała głos w sprawie planowanego przez rząd zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Gwiazda skrytykowała budzący kontrowersje wśród polskiej społeczności pomysł ustawy, na swoim Instagramie. Swój wpis opatrzyła także wymowną fotografią, na której pokazuje środkowy palec. Zobaczcie mocny komentarz Małgorzaty Rozenek w tej sprawie.

Małgorzata Rozenek zamieściła obszerny wpis, w którym wyraziła swoje zdanie na temat projektu ustawy autorstwa Kai Godek i ORDO IURIS.

W tym trudnym czasie kwarantanny, w czasie gdy wszyscy z pokorą staramy się wypełnić, niełatwe rządowe zarządzenia. W czasie kiedy próbujemy żyć pogodnie w pandemicznym czasach, a codziennie jesteśmy świadkami łamania przez władzę, nałożonych przez władze obostrzeń. Zostajemy jeszcze zmuszeni do stawania po stronie praw kobiet, tak jakbyśmy mieli za mało kłopotów, zmartwień i trosk, ale trzeba to zrobić. Trzeba głośno powiedzieć NIE❗️ - zaczęła swój wpis Małgorzata Rozenek.

W dalszej części postu gwiazda ubolewa nad tym, że Sejm będzie zajmował się tą sprawą, która budzi tak wiele kontrowersji wśród polskiego społeczeństwa w czasach epidemii koronawirusa.

jutro Sejm ma się zająć projektem ustawy całkowicie zakazującej aborcji (również w przypadku ciąży będącej wynikiem gwałtu, ciężkich uniemożliwiających życie wad wrodzonych płodu czy ciąży zagrażającej życiu matki?) projekt ustawy autorstwa Kai Godek i ORDO IURIS ma być czytany i głosowany w czasach w których rządzący powinni zajmować się upadającymi firmami, kurczącymi się miejscami pracy i dostępem do leczenia - pisze gwiazda.

Chociaż Małgorzata Rozenek przyznaje otwarcie, że "nie jest jej po drodze z aborcją", to jednak jej życie nie może być wykładnią dla innych i każdy z nas ma prawo do podejmowania decyzji zgodnie z własnym sumieniem.

Jako mama trójki dzieci poczętych dzięki metodzie In Vitro, nie jest mi z aborcją po drodze. Moje życiowe doświadczenia zawiodły mnie dokładnie na drugą stronę tych dylematów, ale moje doświadczenie, życie, przekonanie, nie może być wykładnią dla wszystkich. Każdy z nas ma inną ale tak samo ważną drogę. Każdy z nas ma prawo do podejmowania swoich decyzji w zaciszu swojego sumienia. Każdy z nas ma prawo do decydowania o sobie i każdy z nas ponosi konsekwencje swoich wyborów. Nie pozwólcie sobie tego odebrać❗️ - brzmi dalsza część wpisu Małgorzaty Rozenek.