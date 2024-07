Agnieszka Włodarczyk ostatnio rzadko pojawia się publicznie. Jednak gdy swoją obecnością zaszczyci jakiś event, to od razu wzbudza poruszenie wśród fotoreporterów. Celebrytka gościła na wczorajszym otwarciu butiku Manila Grace w warszawskiej Galerii Mokotów. Niestety aktorka nie popisała się stylizacją.

Choć otwarcie sklepu nie wymaga sztywnego dress codu, to i tak warto raczej postawić na klasykę i casual, niż modowe eksperymenty. Włodarczyk postanowiła wyróżnić się z tłumu zaproszonych na wydarzenie gości oryginalnym lookiem. Miała na sobie zielone spodnie z szelkami z obniżonym krokiem, zwykły biały podkoszulek na ramiączkach i masywne wojskowe buty. Do tego celebrytka swój look uzupełniła o brązową torbę i różaniec na szyi. Całość wyglądała bardzo niechlujnie, wręcz karykaturalnie.

A wy co sądzicie o looku Agnieszki. Myślicie, że korzysta z porad stylistów?

Tak na otwarciu butiku prezentowały się pozostałe gwiazdy: