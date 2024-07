Agnieszka Więdłocha fantastycznie prezentuje się w casualowym, luźnym stylu. Gwiazda ma w sobie coś z "piękności z sąsiedztwa", a taki styl wszyscy przecież kochamy. Niedawno, na jednej z zimowych imprez na polskich stokach pojawiła się w fantastycznej stylizacji, idealnej na weekend podczas przełomu sezonów.

Aktorka wybrała oversizeowy sweter, czarne legginsy i luźne świegowce. To dobry look dla tych z was, które mimo ocieplenia wybierają się w góry. Wiemy, że sweter Agnieszki pochodzi z kolekcji polskiego projektanta Jarosława Juźwina i kosztuje 980zł. Jak wam się podoba?