Agnieszka Więdłocha lubi luźny, nieco rockowy styl, ale często dodaje do niego jeden element typowo kobiecy, który "robi" cały look. Nie inaczej było podczas konferencji serialu "Lekarze" w którym gra. Aktorka miała na sobie szary, oversizeowy t-shirt i spodnie z ekologicznej skóry projektu Jarosława Juźwina. To zestaw typowo rockowy.

Reklama

Dowiedzcie się więcej o Agnieszce

Ale na tym nie koniec, do niego dobrała kolorowe i rzucające się w oczy szpilki w kolorze pomarańczowym - niezwykle modnym na ten sezon wiosna-lato 2014. Oprócz szpilek miała na sobie rockowy pasek z ćwiekami i dużo nonszalanckich bransoletek. Świetnie!

Reklama

Zobaczcie więcej zdjęć z konferencji: