Agnieszka Szulim planuje kolejny program ze swoim udziałem. Dziennikarka, którą już we wrześniu zobaczymy w roli prowadzącej nowe show "Azja Express", zdradziła, kiedy wróci do stacji TVN Style i dlaczego w jesiennej ramówce zabraknie "Na językach" i "Stylowego magazynu" z jej udziałem. Agnieszka Szulim w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl przyznała, że nowy program w TVN Style poprowadzi dopiero wiosną przyszłego roku.

Moja współpraca z TVN Style się nie kończy. Jestem umówiona z Małgorzatą Łupiną (zastępca dyrektora programowego ds. kanałów tematycznych TVN), że będziemy pracować nad nowym formatem. Teraz chciałabym złapać oddech i bardzo dobrze przemyśleć to, co chcę robić dalej - przyznała Agnieszka Szulim. Mam kilka pomysłów na program w TVN Style. Na pewno będzie on bliżej „Azja Express” niż „Na językach”. Staram się myśleć o formacie, który jest w zgodzie z tym, co mnie interesuje, ale także z polityką stacji.