Agnieszka Szulim jest twarzą Moliera 2, czyli butiku z ekskluzywnymi markami. Dlatego dziennikarka od jakiegoś czasu, jeśli pokazuje się na salonach, to wybiera rzeczy właśnie z wyższej półki. Ostatnio nosiła rzeczy Victorii Beckham, Valentino czy Yvesa Saint Laurenta.

Ale Agnieszka nadal lubi sieciówki.

Niedawno wrzuciła zdjęcie z pierwszego dnia pracy po przerwie. Czyżby już nagrywała pierwsze odcinki "Aplauz, Aplauz", nowego show, które prowadzi?

Fani szybko zwrócił uwagę na jej bluzkę. Okazuje się, że można ją kupić w brytyjskiej sieciówce TK Maxx za 12.99£, czyli prawie 80 zł.

Jak widać, można wyglądać fajnie i stylowo za nieduże pieniądze, wystarczy chcieć :) A Wam, jak się podoba? Agnieszka powinna nosić markowe ciuchy czy "zwyczajne"?

#poniedziałek #wpracy ???? Miłego dnia!

A photo posted by Agnieszka Szulim (@aganajezykach) on

Jul 20, 2015 at 12:23am PDT