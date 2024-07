Agnieszka Szulim od jakiegoś czasu uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie. Od kiedy dziennikarka rozpoczęła pracę w stacji TVN jej styl stał się bardziej wyrazisty, rockowy a zarazem bardzo kobiecy. Stylizacje Szulim zawsze są szeroko komentowane przez modowych ekspertów. Do grona miłośniczek nowego stylu ukochanej Piotra Woźniaka-Staraka należy Kaja Śródka. Zobacz: Śródka zauważyła u Szulim zmianę garderoby na droższą. Oceniła jak wychodzi jej noszenie luksusowych ubrań

Jednak jak się okazuje, Agnieszka Szulim uważa, że nie zna się na trendach obowiązujących w modzie.

- Bardzo lubię ciuchy i bardzo lubię robić zakupy, jeśli tylko mogę. Ale to nie jest tak, że siedzę w trendach i że się nimi bardzo interesuję, że one dominują moje życie, bo nie mam o nich zielonego pojęcia. Lubię ciuchy, ale niespecjalnie za długo je analizuję. Jestem wściekła, że w tym roku wszyscy tak strasznie przeorali moje frędzle, które lubiłam i że są już tak do znudzenia powtarzane, że jakoś patrzę na nie teraz bardziej krytycznym okiem, choć jest mi ich trochę szkoda- zdradziła w rozmowie z lifestylenewseria.pl