Agnieszka Szulim to jedna z największych gwiazd TVN. Teraz jest o niej szczególnie głośno ze względu na związek z milionerem, Piotrem Woźniakiem-Starakiem. Co ciekawe, ukochany dziennikarki założył niedawno profil na Instagramie, gdzie dodał kilka niepublikowanych dotąd zdjęć. Zobacz: Woźniak-Starak założył profil na Instagramie. Pokazał sporo romantycznych zdjęć z Agnieszką Szulim

Nie da się ukryć, że na czwartkowej konferencji stacji prezenterka zrobiła spore wrażenie swoim wyglądem i stylizacją. Wypoczęta wróciła właśnie z Nowego Jorku, gdzie spędzała wakacje z ukochanym. Teraz jednak czas powrócić do rzeczywistości i wziąć się do ciężkiej pracy. Właśnie rozpoczęły się zdjęcia do najnowszego spotu TVN, w którym występuje Szulim jako prowadząca program "Na językach".

Gwiazda wystąpi w pomysłowej kreacji zrobionej z gazet, tym samym nawiązując do tematyki show, czyli plotek i kontrowersji. Dziennikarka już pochwaliła się pierwszymi efektami.

