Już w najbliższy poniedziałek w kioskach pojawi się nowy numer "Urody". Tym razem na okładce magazynu znalazła się Agnieszka Szulim, która pozuje w śmiałej stylizacji mocno eksponującej dekolt. Trzeba przyznać, że biust prezenterki prezentuje się nadzwyczaj imponująco i nikt nie ma wątpliwości, że decyzja Agnieszki o jego powiększeniu była strzałem w dziesiątkę. W rozmowie z "Urodą" Szulim przekonywać będzie o zaletach luźnego, mocno casualowego stylu, którego jest fanką na co dzień.

Reklama

Zobacz: Szulim chwali się urodzinową imprezą: "Będzie o niej głośno w całym mieście"

Co jeszcze w numerze? Redakcja magazynu przygotowała specjalny poradnik z myślą o zbliżających się wakacjach. Znajdziemy w nim porady dotyczące błyskawicznej diety pozwalającej schudnąć nawet do 5 kilogramów w zaledwie tydzień. Pojawi się również przegląd samoopalaczy, które pozwolą cieszyć się piękną opalenizną zanim jeszcze do Polski zawita prawdziwe lato. Nie zabraknie też porad dotyczących makijażów - tym razem wizażystki wzięły na tapetę seksowne "smoky eyes".

Cena za numer bez dodatków to 4,99 zł.

Zobacz także

Reklama

Agnieszka Szulim w hipsterskiej stylizacji: