Roksana Węgiel opublikowała zdjęcie w stroju kąpielowym i zachwyca idealną sylwetką. Internauci jednak dopatrują się spisku:

Reklama

Oj photoshop z tą ręką, nie wyszło

Zobaczcie o co tyle szumu.

Roksana Węgiel w stroju kąpielowym

Roksana Węgiel już świętując Nowy Rok zapowiadała, że nadchodzące miesiące będą dla niej mocno intensywne. Do tej pory udało jej się m. in. zająć drugie miejsce w "Tańcu z Gwiazdami" i co więcej, wziąć ślub w tajemnicy z Kevinem Mglejem. W ostatnim czasie młoda wokalistka nie mogła się opędzić od pytań o ślub kościelny, który ma odbyć się pod koniec wakacji. Konsekwentnie jednak milczy, zachowując szczegóły dla siebie i najbliższych. Dziś Roksana Węgiel zaskoczyła fanów zdjęciem znad basenu. Prezentuje stroje kąpielowe, a zdjęcia są efektem jednej ze współprac. Nie sposób jednak nie zwrócić uwagi na idealną figurę 19-latki.

Niektórzy dopatrują się nieścisłości na nowym zdjęciu Roksany Węgiel:

Ojjj photoshop z ta ręka... Trochę nie wyszło... Wklęsła ręka... Masakra

Wygląda jak AI

Fani jednak są pod wrażeniem nowych projektów i pracy nad sobą, którą uskutecznia Roksana Węgiel:

Zobacz także

Śliczna jesteś

Rozwijasz się bardzo

Idealna

Cudowne uczucie widzieć twoją twarz na bilbordach - komentują.

fot. Marcin Gadomski/AKPA

Roksana Węgiel niemalże od początku kariery musi mierzyć się z ciągłą oceną. Niedawno musiała tłumaczyć się ze swojego wyglądu.

To jest śmieszne, niech każdy zajmie się swoim życiem i swoimi ustami. Nie rozumiem czegoś takiego, twarz się zmienia, ja też bardzo schudłam przy Tańcu z Gwiazdami. Kości policzkowe miałam po mamie, wszystko mam tutaj, tak wyglądam. Ludzie zaczęli pisać, że oprócz ust zrobiłam sobie wolumetrię, całą twarz. To nie jest prawda. Ludzie się zmieniają, szczególnie kiedy ja mam 19 lat - mówiła w rozmowie z Pomponikiem.

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel nigdy by się tego nie spodziewała: "Nie mogę w to uwierzyć"