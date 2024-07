Doda i jej świetna figura to temat, który wciąż nie schodzi z ust fanów piosenkarki. Gwiazda od lat bardzo zwraca uwagę na zdrowy i aktywny styl życia, czemu zawdzięcza piękną, wyrzeźbioną sylwetkę, której pozazdrościć jej może wiele koleżanek z branży. Nic dziwnego, że artystka chętnie eksponuje swoje kształty. Na Instagramie zaprezentowała nowe filmiki z basenu, gdzie pokazała się w seksownym bikini, pływając w dmuchanym sercu. Fani są zachwyceni! Zobaczcie nowe ujęcia Dody na basenie.

Doda eksponuje figurę w mikroskopijnym bikini. "Nasz skarb narodowy"

Gorący urlop Dody Rabczewskiej i jej ukochanego, Dariusza Pachuta dobiega końca. Para przez ponad tydzień cieszyła się urokami Wietnamu, piękną, gorącą pogodą oraz wyprawami w nieznane. Piosenkarka wielokrotnie zachwalała miejsce, w którym nocowali, a także zachwycała się basenem z przejrzystą, błękitną wodą, gdzie wraz z Dariuszem Pachutem spędzali mnóstwo czasu. Nic dziwnego, że tuż pod koniec swojego słonecznego wypoczynku udali się właśnie na basen, by tam wykonać sobie ostatnią sesję zdjęciową. Doda zaprezentowała się fanom w mega seksownej odsłonie, prężąc ciało do obiektywu ukochanego.

Instagram/@dodaqueen

Także w niedawnym poście na Instagramie Doda zachwyciła fanów seksownymi pozami w basenie. Tym razem miała na sobie bikini w panterkę, które odsłaniało jej biust. Internauci w licznych komentarzach przekonują, że skoro piosenkarka ma tak cudną figurę, to nic dziwnego, że wciąż ją eksponuje. Pojawiły się nawet oceny, że Doda to polski skarb narodowy.

- Podziwiać figurę woow.

- Nasz skarb narodowy.

- O k***a, ale sztos!

- Marzenie mieć taka figurę. Uwielbiam cię za całokształt!

- I takie widoki można podziwiać - piszą zafascynowani fani.

Wypoczynek Dody i Dariusza Pachuta w Wietnamie obfitował w przygody i nowe doznania, którymi para nieustannie chwaliła się w sieci. Razem udawali się na przejażdżki skuterem, odwiedzali nocny targ z okolicznymi smakołykami i ruszyli na poszukiwanie krokodyli. Nieoczekiwanie Doda i Pachut przeżyli także dramat, kiedy intruz dostał się do ich sypialni. Jednak fani artystki na pewno jednak mogą przyznać, że największym zaskoczeniem całego urlopu okazał się fakt, że Doda i były pyły partner Doroty Gardias są razem. Po początkowych wylewach krytyki o to, że piosenkarka zarzekała się, że nie będzie wystawiać nowego związku na widok publiczny, a robi całkiem odwrotnie, wielbiciele polskiej gwiazdy chyba wreszcie zaakceptowali fakt, że ich idolka to niepokorna dusza, która zawsze robi to, na co ma ochotę.

Warto przypomnieć, że po dłuższej nieobecności z medialnego niebytu powrócił były mąż piosenkarki. W niedawnej wypowiedzi Emil Stępień ostro skrytykował nowy związek Dody. Miejmy nadzieję, że te wywody nie zmąciły Dodzie ostatnich dni jej urlopu.

