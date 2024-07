1 z 9

Agnieszka Szulim zakończyła ostatnio zdjęcia do drugiego sezonu programu "Na Językach" i ma teraz odrobinę więcej wolnego czasu. Gwiazda ostatnio bardzo zaangażowała się w walkę o nietykalność warszawskiej tęczy na Placu Zbawiciela. Przypomnijmy: Szulim z tęczą na urodzinach restauracji swojego chłopaka

Dziennikarka w wolny weekend postanowiła wybrać się z ukochanym, Maciejem Żakowskim, na koncert Nergala i jego zespołu Behemoth. Jeszcze kilka miesięcy temu prasa łączyła tych oboje i sugerowała gorący romans, ale wszystko wskazuje, że para pozostała na stopie przyjacielskiej. Zobacz: Nergal do Szulim: "Czarny anioł r*****a pozdrawia!"

Krótką relację w postaci zdjęć Agnieszka opublikowała na Instagramie. Na jednej z fotek całuje Darskiego i pokazuje środkowy palec do obiektywu. Myślicie, że kieruje go do kogoś konkretnego?

Tak Szulim, Żakowski i Nergal bawili się po koncercie Behemotha: