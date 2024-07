Agnieszka Sienkiewicz po raz pierwszy udzieliła wywiadu po urodzeniu swojej córki Zosi. W rozmowie z "Party " opowiedziała bardzo szczerze, jak czuje się jako matka i kiedy planuje wrócić do pracy. Okazuje się, że Sienkiewicz, w przeciwieństwie do wielu aktorek i popularnych matek, wcale nie spieszy się do pracy. Planuje wrócić dopiero wtedy, gdy jej córka będzie mogła zostawać w domu, bo Sienkiewicz uważa, że plan filmowy to nie jest miejsce dla małych dzieci.

W trakcie ciąży sporo pracowałam, byłam aktywna do ósmego miesiąca. Mogłam sobie na to pozwolić, bo czułam się dobrze. Ale robiłam to też po to, by móc teraz na pół roku zrezygnować z pracy. To jest wyjątkowy czas, którego nikt by nam nie zwrócił. Chcę się nim w pełni cieszyć i przeżyć jak najlepiej. Dlatego nie spieszy mi się do obowiązków zawodowych," mówi Agnieszka Sienkiewicz, która planuje wrócić do pracy przy serialu "Przyjaciółki" dopiero na jesieni.