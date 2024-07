Barbara Sienkiewicz w wieku 60 lat została mamą i kiedy na świat przyszły bliźnięta aktorka musiała zmierzyć się z falą krytyki związanej z tak późnym macierzyństwem. Dziś dzieci Barbary Sienkiewicz mają osiem lat i przyszedł czas na pytania o ich tatę, a aktorka nie ukrywa, że nie boi się tego tematu. Co powiedziała swoim dzieciom?

Barbara Sienkiewicz nigdy nie ukrywała, że marzenie o byciu mamą sprawiło, że pokonała wszelkie przeciwności i wiedziała, że da sobie radę. Aktorka, która grała m.in. w "M jak miłość" czy "Na dobre i na złe" od ośmiu lat opiekuje się bliźniakami i pomaga spełniać ich marzenia. Córka Anna chodzi do szkoły baletowej, a syn Piotruś występował w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w „Madame Butterfly” - jak informuje "Super Express". Aktorka nigdy za wiele nie mówiła o swoim życiu prywatnym i do tej pory nie poruszała tematu ojca blźniaków, mówiąc krótko:

Teraz Barbara Sienkiewicz w programie "Wieczorny Express" zdecydowała się odpowiedzieć na pytanie dotyczące zapłodnienia in vitro, ale to nie wszystko, bo poruszyła też temat ojca dzieci!

Okazuje się, że dzieci Barbary Sienkiewicz pytają też o drugiego rodzica, a aktorka odpowiada na ich pytania dostosowując wyjaśnienia do ich wieku.

Moje dzieci wiedzą, że był tata, był mężczyzną, który chciał mieć dzieci, że był ich tatą, ale z powodów, o których teraz nie powiem, nie ma taty. Mają tę podstawę psychiczną do tego, że są w pewnym sensie dowartościowane. W klasie moich dzieci jest sytuacja taka, że są dzieci, które mają tatę, ale i takie, które go nie mają. Myślę, że to jest dobry kierunek dla nich w tym momencie. Każdy etap życia potrzebuje innego wyjaśnienia, i to, co ja teraz mówię dzieciom na temat taty, za kilka lat będzie nieaktualne - mówi aktorka.