Była gwiazdą "Rancza", ale i najstarszą matką w Polsce... w wieku 60 lat urodziła bliźniaki, co odbiło się ogromnym echem w mediach. Teraz poinformowano o śmierci aktorki. W sieci momentalnie pojawiło się pytanie, kto teraz będzie sprawował opiekę nad zaledwie 9-letnimi dziećmi. Nie tak dawno Sienkiewicz zapisała to w testamencie.

Piątkowym popołudniem napłynęła do nas smutna wiadomość - nie żyje Barbara Sienkiewicz, nazywana najstarszą mamą w Polsce. Jako pierwszy informację podał Super Express, ujawniając, że w nocy, około godziny 3:00, w domu aktorki pojawiły się dwie karetki i policja. Choć nieznane są dokładne okoliczności, wiadomo, że przybyli ratownicy na miejscu stwierdzili zgon.

Pojawiło się więc pytanie, kto teraz zajmie się zaledwie 9-letnimi bliźniętami, które Sienkiewicz urodziła mając 60 lat! Ta historia wzburzyła całą Polskę i spotkała się ze skrajnymi opiniami. Sporym echem odbiło się również to, że po porodzie aktorka starała się o zasiłek macierzyński, którego stale jej odmawiano, ponieważ pobierała emeryturę. W trudnej sytuacji postanowiła wesprzeć ją lewicowa posłanka, Wanda Nowicka.

Okazuje się, że to właśnie ona została wskazana w testamencie aktorki, jako prawny opiekun dzieci po jej śmierci. Barbara Sienkiewicz zdecydowała się na spisanie dokumentu jakiś czas temu, jak przyznała wówczas w rozmowie z "Wieczornym Expressem", dla zabezpieczenia przyszłości bliźniąt.