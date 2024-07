Fani "M jak miłość" bardzo przeżyli decyzję Agnieszki Sienkiewicz o odejściu z serialu. Serialowa Kasia natychmiast podbiła serca wszystkich sympatyków telenoweli. Scena śmierci jej bohaterki zrobiła furorę w sieci. Przypomnijmy: Tak wyglądała scena śmierci bohaterki Sienkiewicz w M jak miłość. Agnieszka nagrała specjalny film dla fanów

Dla fanów talentu Agnieszki mamy jednak dobrą wiadomość. Sienkiewicz pojawi się w jeszcze jednym odcinku jako... duch swojej bohaterki! Kiedy jej serialowy partner, Marcin, zaśnie na ławce w parku z powodu upojenia alkoholowego, wyraźnie przyśni mu się Kasia, z którą będą spędzać miłe chwile na działce w Grabinie. Co dalej? To wszystko zobaczymy w 1182 odcinku już niebawem. Warto zaznaczyć, że taki pomysł scenarzystom zasugerowała sama gwiazda, w programie "Ogień pytań". Tymczasem, Agnieszkę możemy podziwiać co tydzień w roli zwariowanej Doroty w "Przyjaciółkach".

Będziecie tęsknić za Kasią?

