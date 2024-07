1 z 6

Wczoraj na pokazie Mokobell pojawiło się grono gwiazd. Wśród nich znalazła się między innymi Agnieszka Sienkiewicz, która po udziale w "Tańcu z gwiazdami" zaczęła eksperymentować ze sobą.

Zobacz: Plejada stylowych gwiazd na pokazie biżuterii Mokobelle

Na wczorajszej imprezie gwiazda pojawiła się w białej rozkloszowanej sukienkę do połowy łydki. To niezwykle dziewczęcy krój, który podkreślił urodę aktorki. Sienkiewicz dobrała do tego czarną, krótką kurtkę, która dodała pazura stylizacji. Najciekawszym elementem była jednak kopertówka z bohaterem kreskówki na przodzie. Z pewnością był to najoryginalniejszy dodatek tego wieczora.

Jak Wam się podoba?