To już ostatnie dni przed porodem! Kilka tygodni temu Agnieszka Sienkiewicz postanowiła przerwać pracę, aby odpocząć przed urodzeniem pierwszego dziecka. Jak dowiedziało się Party.pl, aktorka spodziewa się córeczki, która ma przyjść na świat w pierwszych dniach kwietnia. Sienkiewicz najwięcej czasu spędza teraz w Łodzi, gdzie mieszka ze swoim partnerem Mikołajem Gauerem. Aktorka chwali sobie spokój tego miasta. Często jednak przyjeżdża do Warszawy, ale nie w sprawach zawodowych, a jedynie po to, aby spotkać się ze znajomymi. Agnieszka Sienkiewicz nie wie jeszcze, kiedy wróci na plan serialu „Przyjaciółki” i do teatru MY, gdzie gra w sztuce „Kochanie na kredyt”. Decyzję o tym podejmie dopiero po porodzie. Magazyn "Party" mocno trzyma za nią kciuki!

Reklama

Agnieszka Sienkiewicz na spacerze z mężem.

Para wygląda na bardzo zakochanych!

Reklama

Agnieszka już niebawem urodzi!