Agnieszka Radwańska po raz kolejny udowodniła, że jest nie tylko najlepszą polską tenisistką, ale zawodniczką na światowym poziomie. Trwa jej świetna passa na turnieju w Tokio, na którym jeszcze nie przegrała ani jednego seta! Tym razem w pokonanym polu pozostawiła Dominikę Cibulkovą. Gratulujemy - Agnieszka Radwańska już ostatnio na Wimbledonie udowodniła, że stać ja na wiele i mamy nadzieję, że tym razem będzie jeszcze lepiej!

Radwańska wygrywa w Tokio

Półfinałowy mecz ze słowacką tenisistką rozstawiona z numerem siódmym Agnieszka Radwańska wygrała w wielkim stylu. Przeciwniczka stawiała opór tylko w pierwszym secie, który przegrała 4:6. Drugi set był popisem gry krakowskiej tenisistki. Agnieszka Radwańska rozbiła Cibulkovą 6:1.

W niedzielnym finale Radwańska zmierzy się ze Szwajcarką Belindą Bencic. Dla Agnieszki będzie to okazja do rewanżu za czerwcową porażkę w finale turnieju WTA w Eastbourne, gdzie musiała uznać wyższość Bencic. I do piętnastego zwycięstwa w imprezie z cyklu WTA. Trzymamy kciuki.

