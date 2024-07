Jakiś czas temu Agnieszka Kaczorowska postawiła na wielką przemianą - zarówno duchową, jak i tą fizyczną. Obok tak spektakularnej zmiany, nie da się przejść obojętnie! Właśnie dlatego aktorka i motywatorka nieustannie jest zasypywana licznymi pytaniami o sposób na smukłą sylwetkę! Gwiazda opowiedziała o swojej drodze! Nie ukrywa, że ta nie była łatwa.

W rodzimym show-biznesie Agnieszka Kaczorowska to gwiazda, która wzbudza skrajne emocje. Wszystko za sprawą zmian, na jakie postawiła w swoim życiu. Jakiś czas temu aktorka postanowiła odmienić swoją rzeczywistość - w tym celu odbyła liczne kursy, zaczęła stawiać na samorozwój i duchowe aspekty życia. Jednocześnie w jej codzienności nie zabrakło także spektakularnej zmiany wizualnej - Agnieszka Kaczorowska przeszła totalną metamorfozę. Aktorka nie ukrywała jednak, że droga do samoakceptacji ciała i uzyskania zadowalającej sylwetki nie była usłana różami. Pomimo tego fani nieustannie podziwiają jej samozaparcie oraz figurę, dopytując, jak tego dokonała. Gwiazda uchyliła rąbka tajemnicy w najnowszym, instagramowym poście:

- „Jak Ty tak schudłaś?” - to jedno z częstszych pytań, które od Was dostaję.????

Otóż zajrzałam do swojej głowy i serca… i mocno popracowałam nad tym co wymagało uwagi. Nic się nie zadziało za pstryknięciem palca. Nie będę Wam mydlić oczu, nie było łatwo, czasem bardzo bolało… Jednak było WARTO, ponieważ odzyskałam wolność - napisała.