Agnieszka Kaczorowska należy do gwiazd, które niemal po każdej wypowiedzi — bez względu na to, jakiego tematu dotyczy — spotyka się ze skrajnymi reakcjami internautów. Choć tancerka ma wielu fanów, to w mediach społecznościowych nie brakuje słów krytyki, które zazwyczaj odnoszą się do wychowywania dzieci czy wyglądu artystki. Nie wszyscy doceniają drogę, jaką przeszła, pracując nad figurą. Ostatnio jedna z internautek postanowiła wbić jej szpilę. Gwiazda "Klanu" odpowiedziała.

Reklama

Agnieszka Kaczorowska dobrze czuje się w swoim ciele. Szybko ucięła dyskusję z internautką

Pod koniec 2022 roku Agnieszka Kaczorowska pokazała swoją trudną drogę do idealnej sylwetki. Tancerka po raz pierwszy tak szczerze wypowiedziała się na temat metamorfozy, jaką przeszła. Nie ukrywała, że w trakcie pracy nad sobą wielokrotnie zaliczała upadki i czuła dużą presję. W tym okresie towarzyszyły jej skrajne emocje.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska już tak nie wygląda! Postawiła na ostre cięcie: "Raz się żyje"

EOS

Niektórym jednak nie podoba się to, że Agnieszka Kaczorowska pokazuje wyrzeźbioną i smukłą figurę w mediach społecznościowych. Pojawiają się zarzuty, że wpędza swoich fanów w kompleksy. Ostatnio jedna z kobiet zasugerowała, że tancerka w przeszłości prezentowała się korzystniej i powinna przybrać na wadze. Doszło do krótkiej wymiany zdań.

- Agnieszko, ładniej byłoby, gdybyś ciut przytyła — napisała internautka.

Instagram/@agakaczor

Reakcja Agnieszki Kaczorowskiej była natychmiastowa:

- A dla kogo? - zapytała retorycznie Agnieszka Kaczorowska. - Teraz jesteś trochę niezdrowo wychudzona... Kiedyś wyglądałaś ładniej i zdrowiej — stwierdziła kobieta.

Tancerka nie odpowiedziała na kolejną uwagę. W jej obronie stanęły za to fanki, które zachwycają się obecną formą gwiazdy. Większość internautek zgadza się co do tego, że jeśli Agnieszka Kaczorowska dobrze czuje się w swoim ciele, nie powinna przejmować się zdaniem innych.

Pawel Wodzynski/East News

- Wygląda bardzo dobrze!

- A to nie dla niej ma być dobrze? Kiedyś była trochę większa, to też ludziom nie pasowało. Widać, że czuje się dobrze i wygląda dobrze! Widać to po niej! Każde ciało jest piękne, jak się pięknie w nim czujemy.

- Za to pani jest zgorzkniała i zazdrosna, pisząc takie komentarze. Pani Agnieszka wygląda ślicznie i ma się podobać sama sobie oraz dobrze się czuć w swojej skórze, a tak widać jest - czytamy w komentarzach.

Zgadzacie się?

Reklama

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska w ogniu krytyki za... figurę: "Nie rozumiem tego wyginania się w topie"