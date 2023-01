Agnieszka Kaczorowska reaguje na ostry hejt: "Zakładam, że trafiam do odbiorców świadomych"

Agnieszka Kaczorowska dość często podejmuje kontrowersyjne tematy w mediach społecznościowych, odważnie przedstawiając swoje zdanie, przez co jest regularnie krytykowana przez internautów. Ostatnio tancerka znów mogła przeczytać kilka ostrych uwag na swój temat. Wszystko przez najnowszy wpis na, który znów podzielił fanów.

Agnieszka Kaczorowska krytykowana za reklamowanie loterii: "Można uzależnić się od bardzo wielu rzeczy"

Dopiero co Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała na niemiłą uwagę na temat swojej figury, a teraz choreografka znów tłumaczy się w mediach społecznościowych. Niedawno na jej Instagramie pojawiła się reklama popularnej loterii. Internauci, którzy skrytykowali tancerkę, zarzucili jej promowanie niezdrowych, powodujących uzależnienie czynności.

W odpowiedzi na szereg nieprzychylnych komentarzy Agnieszka Kaczorowska postanowiła nagrać relacje, w których broni się przed zarzutami. Gwiazda przypomniała, że tak naprawdę wszystko może prowadzić do uzależnienia.

Wczoraj wrzuciłam reklamę (...) i parę osób się strasznie oburzyło, że nie powinnam tutaj wrzucać takich rzeczy, bo są to gry, które uzależniają. Idąc tym tropem, nie powinnam tu nic wrzucać, bo tak naprawdę można uzależnić się od bardzo wielu rzeczy, też od telefonu i Instagrama — powiedziała.

Choreografka zauważyła, że do uzależnienia mogą prowadzić nawet nawyki, które początkowo wydają się zdrowe. Ostatecznie jednak każde uzależnienie jest szkodliwe.

Będąc tutaj dosyć często, można byłoby to zinterpretować tak, że promuję coś, co uzależnia. Można się również uzależnić też od zdrowych nawyków, nawet od diety, która teoretycznie mogłaby być na początku postrzegana jako coś dobrego, a w rezultacie prowadzi do czegoś niedobrego — wyjaśniła.

Dlatego zakładam jednak, że trafiam do odbiorców świadomych i bardzo apeluję, że można robić przeróżne rzeczy, można bawić się w różny sposób — dodała.

W dalszej części Agnieszka Kaczorowska zaapelowała, by do wszystkiego podchodzić z umiarem. Używki czy aktywności takie jak hazard nie powinny służyć do regulacji emocji, o czym przypomniała tancerka. Zachęciła też do słuchania siebie i obserwowania swoich stanów, ponieważ niektórzy mają skłonności do uzależnień.

Wszystko z umiarem! I nie w odpowiedzi na swoje tęsknoty, braki czy jako sposób na poradzenie sobie z jakimiś emocji, ale tak po prostu dla funu. Dlatego apeluję, by sprawdzać, jaki macie stosunek do wszystkiego tego, co ma jakiekolwiek predyspozycje uzależniające — stwierdziła.

Czyli jeżeli pijecie lampkę wina, to dlatego, że potrzebujecie ukojenia, wyciszenia jakichś emocji czy po prostu lubicie ten smak i macie ochotę go w tym momencie spróbować — powiedziała.

Na koniec gwiazda przypomniała, że swoimi wpisami nie zachęca i nie nakazuje internautom niczego. Zaznaczyła, że każdy powinien podejmować własne wybory.

Dlatego cokolwiek tutaj wrzucam, to mówię głośno, że to nie jest nakazem robienia czegoś, tylko propozycją i warto wszystko przepuszczać przez siebie i dokonywać własnych wyborów — co dla mnie jest ok, co dla mnie jest dobre, co dla mnie jest bezpieczne, czego chcę itd. — zakończyła.

