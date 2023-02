Agnieszka Kaczorowska pokazała twarze córek. "Piękne" komentują fani

Agnieszka Kaczorowska-Pela pojawiła się w kolejnym odcinku podcastu Kamila Balei "Tato, no weź!" dla Radia Złote Przeboje. Przy okazji tancerka wypowiedziała się na temat, który w dobie mediów społecznościowych wywołuje niemałe kontrowersje, czyli wykorzystywanie wizerunku dzieci w reklamach. Niektóre gwiazdy pilnują, by twarze ich pociech nie pojawiły się w relacjach i zdjęciach na Instagramie. Inne wręcz przeciwnie, co widać na przykładzie Klaudii Halejcio. Córki Agnieszki Kaczorowskiej-Peli również dość regularnie goszczą w sponsorowanych postach na jej profilu. Tancerka zdradziła, dlaczego nie ma z tym problemu. Agnieszka Kaczorowska o "zarabianiu na swoich dzieciach": "Ludzie patrzą z klapkami na oczach" Prywatnie Agnieszka Kaczorowska-Pela jest mamą dwóch córek, 3-letniej Emilii i rocznej Gabrieli. Choć dziewczynki niemal od pierwszych dni życia pojawiają się w jej reklamach różnych produktów, to gwiazda nie pokazuje ich twarzy w mediach społecznościowych. Tancerka zauważyła, że sama pracowała od bardzo młodego wieku, ale gdy zaczynała, warunki były zupełnie inne. Obecnie sama może angażować swoje dzieci do reklam. Zobacz także: Krzysztof Ibisz pokazał nagranie z synkiem. "Tata na medal" Czyli jeszcze trzy lata i Emilka do pracy, niech zarabia na swoje utrzymanie! - powiedział Kamil Baleja. Tancerka przyznała, że jej córki już mają okazję pracować na swoją przyszłość. Dodała jednak, że w najbliższym czasie nie ma zamiaru pokazywać twarzy dziewczynek. Poniekąd trochę pracuje. One zaczynają zarabiać na swoją przyszłość - stwierdziła. Prowadzący podcast zażartował sobie z tego, jak internauci mogą odebrać słowa Agnieszki Kaczorowskiej-Peli. Gwiazdy bywają krytykowane za wykorzystywanie wizerunku dzieci, ponieważ może to być to nie tylko krzywdzące, ale...