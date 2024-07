Agnieszka Kaczorowska ochoczo wkracza na stołeczne salony. Ostatnio często można ją spotkać na medialnych eventach, na których trzeba przyznać, że wygląda OK.

Młoda aktorka pojawiła się ostatnio na koncercie Fundacji "Mamy Dzieci" w delikatnym makijażu ust i z podkreślonymi oczami. Do tego rozpuszczone włosy sprawiły wrażenie delikatności. Zaś na prezentacji kolekcji Kazar, Agnieszka spięła włosy i pomalowała usta na czerwono. Według was, w której wersji jest jej bardziej do twarzy? My stawiamy na naturalność, a wy? Głosujcie!