Agnieszka Kaczorowska wystąpiła w akcji "Zwierzę to nie prezent". Inicjatywa ma na celu uświadamianie Polakom, że kupowanie zwierząt w prezencie nie jest najlepszym pomysłem. W kampanii społecznej udział wzięły również inne gwiazdy: Tomasz Barański, Aneta Zając, Anna Janik, Sylwia Arnesen, Urszula Dębska, Kalina Hlimi-Pawlukiewicz, Rafał Mohr, Michał Koterski oraz Patryk Pniewski.

Gwiazdy w akcji "Zwierzę to nie prezent"

Okres przedświąteczny to czas, w którym gwiazdy chętnie biorą udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Niektóre udzielają się w zbiórkach pieniędzy na szczytne cele, inne jak np. Doda odwiedzają szpitale i ośrodki na chorych, a jeszcze inne, m.in. Justyna Kowalczyk, skupiają się na wspieraniu bezbronnych zwierząt. Akcja "Zwierzę to nie prezent" to przedświąteczna inicjatywna, która ma na celu zniechęcenie ludzi do zakupu zwierząt jako prezentów gwiazdkowych. Małe i słodkie czworonogi po okresie świątecznym nierzadko lądują w schroniskach lub na ulicach. Gwiazdy przypominają, że zwierzak to nie zabawka, lecz zobowiązanie. Agnieszka Kaczorowska została twarzą tej inicjatywy. Właśnie pojawił się spot z jej udziałem.

Zwierzę to nie prezent. To odpowiedzialność. To przyjaciel. To decyzja na całe życie - mówi Agnieszka Kaczorowska w klipie promującym akcję.

Niedawno z podobnym apelem zwróciła się swoich fanów także Justyna Kowalczyk. My również się do niego przyłączamy!

#ZwierzęToNiePrezent, #AlaNieMaKota #KotNieMaAliDziś zapraszam na premierę spotu, a jutro (poniedziałek) o 8.00 słuchajcie audycji z moim udziałem w Czwórka ! https://youtu.be/Jm3niKtJ-mw

Posted by Agnieszka Kaczorowska on 20 grudnia 2015

Projekt wsparł również Tomasz Barański