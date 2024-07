1 z 4

Agnieszka Kaczorowska schudła! Aktorka i tancerka pojawiła się na imprezie wspierającej chorych na nadciśnienie płucne. Od jakiegoś czasu rozpisywano się o tym, że gwiazda przytyła, co szczególnie było widoczne w "Tańcu z Gwiazdami", jak ubierała eksponujące jej ciało sukienki. Potem okazało się, że Agnieszka Kaczorowska przytyła do roli w "Klanie", w którym jej serialowa postać będzie w ciąży. W środę jednak aktorka pozowała fotoreporterom wyraźnie odmieniona. Ewidentnie widać, że gwiazda zgubiła nadprogramowe kilogramy! Czarna sukienka lekko ją jeszcze wyszczupliła, ale na twarzy można zauważyć zmianę w jej wyglądzie. A Wy jak sądzicie? Myślicie, że to kwestia dobrego ubrania, czy Agnieszka naprawdę schudła?

