Agnieszka Kaczorowska ma powody do radości. Gwiazda właśnie kupiła mieszkanie! Jako aktorka pracuje od piątego roku życia, czyli już... 18 lat. Dziewczyna szybko wyprowadziła się ze swojego domu rodzinnego. Ale dopiero niedawno odebrała klucze do swojego pierwszego mieszkania. Do tej pory tancerka wynajmowała różne apartamenty w Warszawie. Dwa lata temu postanowiła to zmienić – wzięła kredyt, zainwestowała oszczędności i kupiła tzw. "dziurę w ziemi". Od kilku tygodni Agnieszka Kaczorowska nie może się nacieszyć nową sytuacją. W końcu mieszka w swoim własnym apartamencie.

Mieszkanko jest niewielkie. Aga właśnie kończy jego urządzanie. Styl? Raczej minimalistyczny, wygodny i nowoczesny, mówi "Party" jej znajoma.

Agnieszka nie ma więc teraz czasu na przejmowanie się opiniami, że w ostatnich tygodniach przytyła. Ona teraz każdą wolną chwilę poświęca na to, by jej niewielki apartament stał się przytulny i taki, jaki sobie wymarzyła. Inwestuje w niego wszystkie pieniądze, które zarobiła podczas "Tańca z gwiazdami". Więcej na ten temat przeczytacie w nowym magazynie "Party".

