Wczoraj, w warszawskim kinie Cinema City Sadyba odbyła się premiera nowej komedii w reżyserii Nicka Morana - "Ślub doskonały". Impreza przyciągnęła na czerwony dywan plejadę gwiazd. Wśród nich pojawiły się m.in. Agnieszka Kaczorowska oraz Izabela Janachowska. Która z nich prezentowała się lepiej? Zobaczcie zdjęcia!

Gwiazdy na premierze filmu "Ślub doskonały". Kaczorowska z nową fryzurą

Za nami oficjalna premiera filmu "Ślub doskonały" (w kinach od 13 stycznia). Na czerwonym dywanie pojawiło się mnóstwo gwiazd polskiego show-biznesu. Brylowała Agnieszka Kaczorowska w nowej fryzurze - tuż przed imprezą aktorka zdecydowała się na grzywkę! Gwiazda "Klanu" miała na sobie welurową sukienkę polskiej marki ZAQUAD. Jak Wam podoba się ten look?

Pawel Wodzynski/East News

Pawel Wodzynski/East News

Pawel Wodzynski/East News

Jedną z głównych ról w filmie "Ślub doskonały" zagrała Ewa Kasprzyk. Na premierze filmu gwiazda zachwycała w czerwonej sukni.

Pawel Wodzynski/East News

Olga Kalicka na premierze filmu "Ślub doskonały" odsłoniła brzuch nakładając czarny top oraz garnitur swojej własnej marki Rêves.

Jak oceniacie jej stylizację?

Mateusz Jagielski/East News

Edyta Herbuś również nie zawiodła! Tym razem prowadząca "You Can Dance. Nowa generacja" w TVP postawiła na pomarańczowy kolor. To chyba jeden z jej ulubionych, ponieważ to nie pierwszy raz, kiedy tancerka wybiera właśnie total look w tym odcieniu.

Pawel Wodzynski/East News

Wśród gwiazd na czerwonym dywanie pojawiła się również Izabela Janachowska. Wyglądała niczym jak panna młoda, ale to w jej przypadku nic dziwnego, w końcu jest czołową ślubną ekspertką w Polsce.

Która z gwiazd na czerwonym dywanie wyglądała najlepiej? Zagłosujcie w naszej sondzie!